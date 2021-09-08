Херсонские арбузы распродают по 50 коп/кг, но спроса нет

Арбузы на полях массово переспевают, но фермеры не спешат собирать урожай, ведь спроса нет. Цены на бахчевые на Херсонщине опустились уже до 50 коп/кг, но из-за большого урожая продавцов на рынке больше, чем покупателей.

Херсонские арбузы распродают по 50 коп/кг: ягоды на полях переспевают, а спроса нет

Несмотря на то, что весенние заморозки негативно повлияли на урожай многих культур, арбузы в этом году уродили, как никогда.

В предыдущие годы, до карантина, украинские фермеры продавали свои арбузы в соседние государства. Но из-за локдауна и политических кризисов все привычные каналы поставок сломались, а для украинцев отечественных арбузов оказалось слишком много. Фермерам приходится оставлять переспевшие арбузы на полях, где их можно забирать хоть даром.

Херсонские арбузы распродают по 50 коп/кг: ягоды на полях переспевают, а спроса нет

Большие фермерские хозяйства реализовали свою продукцию через большие супермаркеты, так как имеют прямые контракты с торговыми сетями. Чиновники советуют мелким фермерам объединяться и искать покупателей еще до того, как товар созреет, чтобы не оставаться в пролете.

Из-за холодной весны и начала лета арбузы созревают позже, а значит полакомиться ягодами можно будет еще до начала октября. Цены на бахчевые в супермаркетах сейчас упали до 4-5 грн/кг, на базарах арбузы продают по 5-7 грн/кг. На оптовых рынках арбузы продают в среднем за 3 грн/кг.

Ранее сообщалось, что гречка в Украине достигла рекордной цены за последний год.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — ReutersОбъем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — Reuters
УдаленоУдалено
Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значитCiti Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит
Индекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 годаИндекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 года
Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на арбузы упали так, что фермеры решили их не собиратьЦены на арбузы упали так, что фермеры решили их не собирать
Аналитики прогнозируют увеличение спроса на палладий в 2022 годуАналитики прогнозируют увеличение спроса на палладий в 2022 году
Сокращение спроса в Китае обвалило цены на рудуСокращение спроса в Китае обвалило цены на руду
МЭА понизило оценку спроса на нефть из-за штамма «Дельта»МЭА понизило оценку спроса на нефть из-за штамма «Дельта»
Индекс PMI в металлургии Китая упал из-за снижения спросаИндекс PMI в металлургии Китая упал из-за снижения спроса
Арбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягодыАрбузы пошли на рынки Украины: сколько стоят первые полосатые ягоды
Ранние арбузы продаются на рынках Украины по рекордным ценамРанние арбузы продаются на рынках Украины по рекордным ценам
Цены на нефть растут на фоне улучшения перспектив спросаЦены на нефть растут на фоне улучшения перспектив спроса
Эксперты прогнозируют 3-кратный рост спроса на литийЭксперты прогнозируют 3-кратный рост спроса на литий
Cнижение спроса на сталь в Китае остановило рост цен на рудуCнижение спроса на сталь в Китае остановило рост цен на руду
Последние новости
Подгружаем последние новости