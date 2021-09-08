Херсонские арбузы распродают по 50 коп/кг, но спроса нет

Арбузы на полях массово переспевают, но фермеры не спешат собирать урожай, ведь спроса нет. Цены на бахчевые на Херсонщине опустились уже до 50 коп/кг, но из-за большого урожая продавцов на рынке больше, чем покупателей.

Несмотря на то, что весенние заморозки негативно повлияли на урожай многих культур, арбузы в этом году уродили, как никогда.

В предыдущие годы, до карантина, украинские фермеры продавали свои арбузы в соседние государства. Но из-за локдауна и политических кризисов все привычные каналы поставок сломались, а для украинцев отечественных арбузов оказалось слишком много. Фермерам приходится оставлять переспевшие арбузы на полях, где их можно забирать хоть даром.

Большие фермерские хозяйства реализовали свою продукцию через большие супермаркеты, так как имеют прямые контракты с торговыми сетями. Чиновники советуют мелким фермерам объединяться и искать покупателей еще до того, как товар созреет, чтобы не оставаться в пролете.

Из-за холодной весны и начала лета арбузы созревают позже, а значит полакомиться ягодами можно будет еще до начала октября. Цены на бахчевые в супермаркетах сейчас упали до 4-5 грн/кг, на базарах арбузы продают по 5-7 грн/кг. На оптовых рынках арбузы продают в среднем за 3 грн/кг.

Ранее сообщалось, что гречка в Украине достигла рекордной цены за последний год.