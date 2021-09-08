Аренда квартир в начале осени резко подорожала из-за наплыва студентов

Аренда квартир после введения осеннего локдауна резко упадет, но пока что цены растут, и связано это с началом нового учебного года и приездом иногородних студентов в крупные города Украины. В среднем, в конце августа стоимость одно- и двухкомнатных в Киеве , Днепре, Львове, Одессе и Харькове выросла на 10-15%.

Помимо стоимости аренды квартиры придется платить еще и за коммуналку, а с октября коммунальные платежи с учетом отопления ударят по карманам. Эти расходы лягут на плечи арендаторов, поэтому стоимость жилья уже повышаться для них не будет.

Во время прошлогоднего локдауна цены на аренду жилья в среднем по Украине снизились на 35-40% в крупных городах (Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове). По словам риелторов, если в этот раз предложение превысит спрос на 40-50%, то стоимость аренды снизится на 20-25%, а по истечению срока жестких ограничений, цены постепенно начнут возвращаться к прежнему уровню.

О сроках введения нового локдауна пока говорить рано, однако свои коррективы в стоимость жилья он несомненно внесет. Цены на посуточную аренду упадут, стоимость долгосрочной аренды пострадает не так сильно. Что касается цен на покупку квартир, то они во время локдауна проседать не будут. Количество сделок при этом может сократиться в пределах 35%.

Ранее сообщалось о росте цен на жилье в киевских новостройках, минимальная стоимость квадратного метра в которых достигает 800 долларов.