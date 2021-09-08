Украина начнет обмениваться финансовой информацией: будут искать счета в оффшорах

Украина планирует с 2023 начать обмен информацией о финансовых счета с другими государствами. Это позволит выявлять скрытые счета в офшорах. Об этом сообщает пресс служба Министерства финансов .

Украина начнет обмениваться финансовой информацией: будут искать счета в оффшорах
Фото: UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Будут искать факты уклонения от уплаты налогов

30 августа 2021 наше государство официально заявило о намерении принять участие в такой программе.

«Этот мощный новый инструмент поможет получать дополнительные налоговые поступления путем выявления случаев уклонения от уплаты налогов», — говорится в сообщении Минфина.

Сколько стран уже пользуются этим инструментом

По данным Организации экономического сотрудничества и развития в 2019 году 100 налоговых администраций обменялись информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых были активы на сумму около 10 трлн евро.

С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется — в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны присоединятся к программе.

Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 за отчетный 2022.

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