Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за слабого второго квартала

Восстановление после обвала составило только 5,4% вместо ожидаемых 7-8%.

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины из-за слабого второго квартала
Фото: sinet.com.ua

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 3,5% из-за неожиданно слабого второго квартала.

"Результаты второго квартала были гораздо хуже, чем все ожидали: только 5,4% вместо около 7-8%, которых все ждали. Этот результат второго квартала удивил и местные, и глобальные банки", - пояснил гендиректор компании Томаш Фиала в интервью "Интерфакс-Украина".

Одной из причин такой оценки от Госкомстата стала оптовая торговля, которая имеет достаточно большую долю в ВВП. По итогам полугодия ее падение ускорилось до 5,7% после 3,0% по итогам первого квартала.

"Это очень неожиданная цифра, потому что все смежные секторы растут, и розничная торговля растет достаточно быстро. Возникает вопрос к тому, как Госстат работает и составляет эти отчеты. 14 сентября будут обнародованы более подробные данные по торговле, а 20 сентября - по ВВП. Там посмотрим. Но пока не понятно, почему оптовая торговля могла так упасть", - сказал глава Dragon Capital.

Компания Фиалы ухудшает прогноз ВВП на 2021 год уже во второй раз. Сначала она прогнозировала рост экономики на 5,3%.

Прогноз на 2022 год остается без изменений - рост на 4,3%.

Напомним, что правительство Украины ранее прогнозировало рост ВВП на 4,6%, но в мае ухудшило его до 4,1%.

В апреле свой прогноз пересмотрели также в Национальном банке. НБУ заявил, что экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%.

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