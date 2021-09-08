Биткоин стал официальной валютой Сальвадора. Почему МВФ и граждане против

7 сентября в Сальвадоре вступил в действие «Закон о биткоине», который делает первую криптовалюту официальным платежным средством страны наравне с долларом США. Об этом пишет Reuters.

Биткоин стал официальной валютой Сальвадора. Почему МВФ и граждане против
Фото: coingape.com

Первая биткоин-страна

Введение биткоина — это инициатива молодого и популярного президента Наиба Букеле. Он считает, что криптовалюта позволит гражданам страны сэкономить около $400 млн на международных переводах.

Только за прошлый год комиссия на международные переводы в Сальвадор составила $6 млрд — это почти 23% от ВВП страны.

В то же время, согласно опросам, граждане Сальвадора скептически относятся к криптовалюте. Около 70% не соглашаются с внедрением биткоина. Почти половина граждан не знает, как им пользоваться.

Как криптовалюта повлияет на окружающую среду

Одним из аргументов противников биткоина в Сальвадоре и других местах является огромное количество электроэнергии, потребляемое в процессе майнинга криптовалюты. По данным Bank of America, майнеры производят 60 млн т углекислого газа. Это примерно столько же, как 9 млн автомобилей.

В ответ на обвинения власти Сальвадора объявили об амбициозном плане по построению электростанции, которая будет использовать для майнинга «100% чистую и возобновляемую энергию вулканов».

Проблемы с регуляторами

По мнению экспертов, внедрение криптовалюты может увеличить регуляторные, финансовые и операционные риски для финансовых учреждений. Особые вопросы вызывают международные правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Некоторые аналитики считают, что вступление закона в силу может помешать переговорам Сальвадора относительно транша на $1 млрд, которые страна ведет с МВФ. Фонд уже выразил обеспокоенность относительно решения.

После принятия «Закона о биткоине» рейтинговое агентство Moody's снизило оценку кредитоспособности страны, а долларовые облигации Сальвадора оказались под давлением.

Но это не остановило внедрение криптовалюты

6 сентября, в канун внедрения закона, Букел предупредил, что не стоит ждать немедленных результатов и посоветовал быть терпеливыми. «Инновациям нужно время», — написал президент в своем твиттере.

В тот же день Сальвадор приобрел 400 биткоинов, подняв цену криптовалюты до $52680.

Букел заявил в своем твиттере, что страна «должна вырваться из парадигмы прошлого. Сальвадор имеет право стать частью первого мира «.

Контекст

25 июня власти Сальвадора объявили, что 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить $30 в биткоинах.

В рамках подготовки к внедрению биткоина, правительство установило банкоматы, позволяющие без комиссии переводить биткоин в доллар и снимать со счетов.

У Сальвадора нет собственной валюты. До 7 сентября единственным официальным платежным средством был доллар США.

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