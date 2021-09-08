Toshiba всё ещё надеется найти альтернативу продаже своих активов

Японская корпорация Toshiba под нажимом активистов из числа акционеров весной этого года обновила состав руководства, и теперь пытается при помощи нанятых финансовых консультантов найти оптимальный путь развития с точки зрения структуры капитала. Совет директоров всё ещё не может решить, нужно ли продавать активы и как это лучше сделать.

Toshiba всё ещё надеется найти альтернативу продаже своих активов

Источник изображения: Bloomberg

По данным Bloomberg, компания должна была выработать новый бизнес-план к октябрю текущего года, но на данном этапе совет директоров до сих пор не определился с выбором стратегических альтернатив. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но на пути продажи активов имеется достаточное количество серьёзных препятствий, как поясняет источник. Возможно, речь идёт как о сложной структуре активов Toshiba, так и о сопротивлении японских властей, которые не желают передавать контроль над ценным бизнесом зарубежным инвесторам. Именно сопротивление подобного рода привело к смене руководства Toshiba в этом году.

Предложение CVC Capital Partners о выкупе активов Toshiba за $21 млрд весной этого года было отвергнуто, поскольку японская сторона сочла условия потенциальной сделки не совсем подходящими и прозрачными. Компания одновременно продолжает поиски постоянно действующего генерального директора, но на утверждение новой кандидатуры могут уйти месяцы. Апрельский скандал стоил поста главы Toshiba Нобуаки Куруматани (Nobuaki Kurumatani), а в июне сменился и председатель совета директоров корпорации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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