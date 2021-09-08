Гречка в Украине рекордно подорожала: причины роста цен на крупу

Гречка в Украине за последний год подорожала больше, чем остальные крупы. Стоимость гречки в столичных супермаркетах на сегодняшний день колеблется от 60 до 65 грн/кг. Ожидается, что до конца текущего года стоимость крупы повысится еще на 10-15%.

Социальные сорта гречки подскочили в цене до 44 грн/кг, развесную гречневую крупу можно купить от 45 до 60 грн/кг.

Эксперты прогнозируют скачок цен на ноябрь-декабрь. Цены на гречку будут зависеть от многих факторов, в том числе от финансовых возможностей производителей. Следует дождаться урожая, тогда можно будет точно рассуждать о дефиците крупы и дальнейшем росте цен.

За последние два года цены на гречку начали повышаться из-за дефицита крупы в нашей стране, который был спровоцирован прекращением поставок из РоSSии. Местные производители в последние годы начали сажать меньше гречки из-за низкой закупочной цены - от 5 до 20 грн/кг. Без импорта гречки украинцы не выживут, ведь с началом осени мы начинаем есть больше каш и спрос на крупы повышается. Жатва только началась, остается надеяться, что урожай будет не ниже средних показателей.

Помимо гречки подорожали и другие крупы, в частности, кукурузная, гороховая и ячменная крупа. Подешевело только пшено. За килограмм этой крупы украинцам нужно отдать всего 18 гривен.