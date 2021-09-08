ВР приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу квартир до получения разрешения на строительство

Документ также делает невозможной двойную продажу одной недвижимости в незавершенных стройках.

Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала в первом чтении законопроект, который делает невозможной продажу квартир в новостройках до получения разрешения на строительство.

За проект закона "О гарантировании прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем" (5991) проголосовали 322 депутата.

Одна из авторов законопроекта нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк перед голосованием за документ отметила, что он должен поставить "точку" во многих делах нечестных застройщиков.

"С принятием законопроекта продавать квартиры можно будет только после того, как каждая квартира будет зарегистрирована в соответствующем реестре Министерства юстиции. Больше никаких двойных и тройных продаж, больше никаких продаж в незаконных стройках", - заявила она.

Документ призван предотвратить образование "долгостроев". Застройщик будет иметь определенную долю, которую он сможет продавать после того, как дом будет построен. Это должно защитить инвесторов в случае возникновения финансовых проблем у застройщика.

В пояснительной записке к документу отметили, что основной целью проекта закона является создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ, по которым получены разрешения, с даты вступления в силу проекта закона.