ВР приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу квартир до получения разрешения на строительство

Документ также делает невозможной двойную продажу одной недвижимости в незавершенных стройках.

ВР приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу квартир до получения разрешения на строительство
Фото: Lb.ua

Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала в первом чтении законопроект, который делает невозможной продажу квартир в новостройках до получения разрешения на строительство.

За проект закона "О гарантировании прав на объекты недвижимости, которые будут построены в будущем" (5991) проголосовали 322 депутата.

Одна из авторов законопроекта нардеп "Слуги народа" Елена Шуляк перед голосованием за документ отметила, что он должен поставить "точку" во многих делах нечестных застройщиков.

"С принятием законопроекта продавать квартиры можно будет только после того, как каждая квартира будет зарегистрирована в соответствующем реестре Министерства юстиции. Больше никаких двойных и тройных продаж, больше никаких продаж в незаконных стройках", - заявила она.

Документ призван предотвратить образование "долгостроев". Застройщик будет иметь определенную долю, которую он сможет продавать после того, как дом будет построен. Это должно защитить инвесторов в случае возникновения финансовых проблем у застройщика.

В пояснительной записке к документу отметили, что основной целью проекта закона является создание правовых механизмов для обеспечения государством прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, право на выполнение строительных работ, по которым получены разрешения, с даты вступления в силу проекта закона.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
УдаленоУдалено
Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значитCiti Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит
Индекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 годаИндекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 года
Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%
Валютные интервенции НБУ: За неделю регулятор купил $159 миллионов, продал — $ 7 миллионовВалютные интервенции НБУ: За неделю регулятор купил $159 миллионов, продал — $ 7 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
ПриватБанк выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов на 700 млн грнПриватБанк выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов на 700 млн грн
Арест объектов и лишение свободы. В Раде зарегистрирован законопроект о нарушениях в строительной сфереАрест объектов и лишение свободы. В Раде зарегистрирован законопроект о нарушениях в строительной сфере
"Укртранснафта" впервые приняла британскую нефть Flotta Gold"Укртранснафта" впервые приняла британскую нефть Flotta Gold
НБУ в первом полугодии получил 12 млрд гривен ущербаНБУ в первом полугодии получил 12 млрд гривен ущерба
Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"
Минфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населенияМинфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населения
Газпром ограничил продажу газа на суточных биржевых торгахГазпром ограничил продажу газа на суточных биржевых торгах
Сенат одобрил выделение $1 трлн на "большое строительство" в СШАСенат одобрил выделение $1 трлн на "большое строительство" в США
Суд отменил продажу ПроминвестбанкаСуд отменил продажу Проминвестбанка
Венесуэла приняла национальную цифровую валюту — в оборот она поступит 1 октябряВенесуэла приняла национальную цифровую валюту — в оборот она поступит 1 октября
Последние новости
Подгружаем последние новости