После обвала биткоина на крупнейших криптобиржах произошли сбои

Вечером 7 сентября стоимость первой криптовалюты за полтора часа снизилась до $42,8 тыс. впервые с середины августа. После этого крупнейшие криптовалютные биржи мира сообщили о технических неполадках. В частности, о сбоях в работе сообщили Coinbase, Gemini и Kraken, — пишет РБК.

После обвала биткоина на крупнейших криптобиржах произошли сбои

По данным агентства, незначительные сбои (некорректное отображение стоимости активов, задержка при исполнении ордеров и большое время отклика торговой платформы) наблюдались в работе крупнейшей в мире по объемам торгов криптобирже Binance. Представители площадки не сообщали о технических неполадках.

В результате резкого снижения биткоина до $42,8 тыс. трейдеры потеряли более $3,5 млрд из-за ликвидации позиций. Наибольший убыток за одну сделку произошел на криптобирже Huobi в паре с биткоином и составил $43,7 млн.

Что происходит с курсом

Утром 8 сентября курс первой криптовалюты восстановился до $46,4 тыс.

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