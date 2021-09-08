Объем сделок слияния и поглощения может установить новый рекорд — Reuters

В текущем году стремительно растет количество сделок слияния и поглощения компаний (M&A). Эксперты предполагают, что объемы в 2021 могут установить новый рекорд. Об этом говорится в публикации Reuters .

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Предыдущий рекорд ($ 4,3 трлн) был установлен в 2007 году до начала финансового кризиса.

В 2021 уже заключили сделок на $4 трлн

По данным Refinitiv, с начала года компании уже заключили соглашения на общую сумму около $4 трлн. Этот показатель более чем вдвое превышает значение за аналогичный период прошлого года.

«Учитывая то, что большинство компаний получили рекордную прибыль и имеют доступ к недорогим кредитам, а их акции демонстрируют рост, сложно представить, что активность в сфере M&A замедлится в последующие полгода-год», — говорит глобальный директор по M&A юридической компании Sullivan & Cromwell Фрэнк Аквила.

Только в августе, который, как правило, отличается слабой активностью сделок M&A, были заключены соглашения на общую сумму $500 млрд. В прошлом году за этот период сумма составляла $289 млрд.

Много миллиардных сделок

С начала января было заключено почти 40 тыс сделок, при этом многие из них большие, на несколько миллиардов долларов.

Среди них соглашение американского концерна General Electric Co. (GE) по продаже своего подразделения лизинга самолетов ирландской AerCap Holdings NV за более чем $30 млрд и предложения канадских крупнейших железнодорожных компаний о покупке американской Kansas City Southern за более чем $31 млрд.