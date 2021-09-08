Биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре

Биткоин впервые стал законным платежным средством в одной из стран наравне с американским долларом. Отныне банки Сальвадора смогут принимать от граждан обе валюты.

Кроме того, правительство Сальвадора уже установило банкоматы, которые позволят конвертировать биткоины в доллары и снимать их без комиссии.

По словам президента страны Наиба Букеле, легализация криптовалюты поможет гражданам сэкономить около 400 миллионов долларов, которые ежегодно тратятся на комиссии за переводы из-за рубежа трудовыми мигрантами.

По словам экспертов, шаг, на который пошло правительство Сальвадора, может увеличить финансовые риски для стран Центральной Америки. Сами же граждане остерегаются нестабильности криптовалюты, которая в день может потерять сотни долларов. Ко всему прочему, желание сделать биткоин законным платежным средством на уровне с американским долларом разрушило перспективы поиска Сальвадором более 1 миллиарда долларов финансирования МВФ .

Введение криптовалюты также может способствовать отмыванию денег и повлечь дополнительные проблемы, связанные с коррупцией в государственном секторе и организованной преступностью в Сальвадоре, в то время как президент страны обещал покончить с коррупцией.