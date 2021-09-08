В Китае зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу

В Китае зарегистрирована Пекинская фондовая биржа (Beijing Stock Exchange) как акционерная компания с уставным капиталом 1 млрд юаней ($155,34 млн). Об этом пишет информагентство Синьхуа.

В Китае зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу
Фото: ukrinform.ua

Детали

Регистрация была проведена 3 сентября, на следующий день после того, как о создании новой фондовой биржи объявил председателем КНР Си Цзиньпин.

Уставный капитал Пекинской фондовой биржи получен от дочерней компании китайской Общегосударственной системы по продаже акций малых и средних предприятий (National Equities Exchange and Quotation, NEEQ).

Зарегистрирована новая торговая площадка по тому же адресу, что и у NEEQ.

Предыстория

2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай создаст фондовую биржу в Пекине и превратит ее в основную базу для малых и средних предприятий инновационного типа. Он также пообещал, что Китай продолжит поддерживать инновационное развитие МСП и углублять реформы «третьей новой площадки» («new third board»).

NEEQ (известна как «третья новая площадка») — общегосударственная система по продаже акций малых и средних предприятий, не зарегистрированных на бирже. Площадка была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам.

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