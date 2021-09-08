SPAC-бум закончился: 58% «компаний-пустышек» торгуется ниже цены IPO

В 2021 году было совершено 125 сделок по слиянию с компаниями-пустышками, 58% из них в настоящее время торгуются ниже отметки $10, при этом более чем у трети из них было выкуплено более 50% акций в обороте. Об этом говорится в исследовании CNBC, пишет РБК.

SPAC-бум закончился: 58% «компаний-пустышек» торгуется ниже цены IPO
Фото: delo.ua

Бум закончился

«Бум SPAC закончился», — сказал Пол Хики, соучредитель Bespoke Investment Group. «Учитывая количество команд, занимающихся заключением подобных сделок, они становятся гораздо менее привлекательны. А снижение котировок SPAC после слияний затруднило им продвижение».

Наихудшей SPAC-сделкой в этом году стала Ensysce Biosciences — биофармацевтическая компания, борющаяся с передозировками наркотиков. Ее акции торгуются примерно за $3 за штуку. Ранее эта компания объединилась со SPACE Leisure Acquisition Corp, которая изначально нацеливалась на объединение с какой-либо развлекательной компанией.

Многие на Уолл-стрит предвидели приближающийся резкий разворот, поскольку отрасль слишком быстро и сильно выросла на спекулятивном рынке. В течение рекордного первого квартала на рынке SPAC было зарегистрировано 89 новых сделок, привлекавших $28,6 млрд за месяц, а теперь, по данным Bespoke Investment Group, с апреля число сделок упало до 9 в месяц, привлекших $1,6 млрд.

«SPAC-бум никогда не был устойчивым. Похоже, что финансовая реальность наступает», — сказал Хики.

Охлаждение интереса к SPAC совпало с усилением надзора со стороны SEC. Регулирующие органы неоднократно предупреждали инвесторов о рисках, лежащих в основе этих сделок, требуя при этом более полного раскрытия информации и более строгих правил бухгалтерского учета в случае сделок с «компаниями-пустышками».

Что такое SPAC

SPAC — это специальные компании, которые привлекают капитал в ходе IPO и используют деньги для слияния с частной компанией и вывода ее на биржу, как правило, в течение двух лет. По правилам Комиссии по ценным бумагам (SEC), акции SPAC размещаются по фиксированной цене в $10.

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