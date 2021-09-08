Новая почта больше не выдает бумажные чеки

Компания Новая почта отменила выдачу бумажных чеков клиентам. Украинцам рассказали, как можно получить квитанцию об оплате товаров или услуг в отделениях почтового оператора.

Клиенты Новой почты начали получать вместо бумажных чеков электронные. Квитанции присылают либо в приложение почтового оператора, либо на Viber или СМС-сообщением. Чеки нового формата выдают абсолютно всем клиентам, которые оплатили картой или наличными товары и услуги компании, в отделении они это сделали или курьеру в ходе доставки.

Важно отметить, что компания Новая почта по требованию клиента может выдать ему бумажный чек. Например, если это нужно для отчетности. Сообщается, что электронная квитанция ничем не отличается от бумажной в информативном плане, в ней указаны все данные, предусмотренные в законодательстве.

К слову, украинский Парламент в начале июля 2021 года принял закон об обязательном внедрении электронных чеков в Украине при продаже бытовой техники. Президент Владимир Зеленский подписал данный закон, тем самым продолжив в Украине внедрение планов по цифровизации сферы услуг.