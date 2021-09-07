Приватизацию бывшего "Большевика" назначили на 27 октября

Аукционная комиссия назначила приватизацию 100% акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") на 27 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества.

Если аукцион состоится, бывший "Большевик" станет первым за 16 лет объектом большой приватизации в Украине.

"Прозрачная приватизация позволит не только снять бремя с бюджета, но и привлечь реальные инвестиции и создаст условия для сохранения и модернизации производства, которое имеет потенциал. От приватизации выигрывают все - и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев - который вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн и миллиардные поступления от приватизации", - заявил по этому поводу глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Стартовая цена ПКМЗ - 1,39 млрд гривен.

Основанный в 1882 году, Первый киевский машиностроительный завод выпускает оборудование для переработки резины, пластмасс и их отходов. Главным активом предприятия является промышленный квартал на киевской Шулявке. В структуру ПКМЗ входит ряд дочерних предприятий, в частности, в городе Жашкивка, базы отдыха в Черниговской и Одесской областях.

По словам Сенниченко, сейчас предприятие полуразрушено, большинство цехов давно простаивают, а оборудование в еще работающих изношено на 80%.

Напомним, что первым объектом крупной приватизации должна была быть Объединенная горно-химическая компания, но ее продажу отложили на 29 октября.