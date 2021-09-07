Полиция предотвратила незаконный вывоз зерна на $7 млн

Следователи Национальной полиции разоблачили масштабные злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Сегодня, 7 сентября, полицейские предотвратили загрузку на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность на сумму 7 млн долларов США за ранее поставленный груз.

Сейчас в морском порту "Черноморск" проводятся неотложные следственные действия, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых с подконтрольными компаниями-нерезидентами. При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара.

Правоохранители разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности, за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной.

Недавно Нацполиция сообщила о масштабных хищениях в зерновой госкорпорации. Сумму ущерба полицейские оценивают в 57 млн долларов. Это сумма задолженности иностранных компаний, якобы подконтрольных участникам схемы, которые закупали в ГПЗКУ зерно.

Эти компании в первой половине 2021 года купили у ГПЗКУ зерна более чем на 231 млн долларов. В то же время они занижали стоимость и не совершали предварительной оплаты товара.