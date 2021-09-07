Полиция расследует исчезновение $761 тыс. депозита Киево-Печерской Лавры

Национальная полиция расследует возможное завладение обманным путем средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры владельцем обанкротившегося банка "Финансы и кредит" Константином Жеваго.

Речь идет о 761 тыс. долларов США , которые были размещены на депозите в банке "Финансы и кредит" на срок с 23 января 2015 по 23 июня 2015 года под 12,5%.

Об этом сообщает издание Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева , которым было удовлетворено ходатайство следователя Нацполиции о продлении сроков предварительного расследования в уголовном производстве № 12020000000000046 на год - до 22 июля 2022 года.

Отмечается, что по окончании срока действия депозитного договора доверенное лицо Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогло получить вклад и начисленные проценты, а владелец банка "Финансы и кредит" "начал избегать встреч и разговоров с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, несмотря на предварительные обещания вернуть средства".

Напомним, 17 декабря 2015 года НБУ отозвал банковскую лицензию банка "Финансы и кредит", а 18 декабря того же года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал его ликвидацию.

Жеваго с октября 2019 года находится в розыске. В середине июля 2021 года суд заочно отправил экс-нардепа под арест.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру "ProZorro.Продажи" Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 2,4 млрд долларов.