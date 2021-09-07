Минздрав получил грант на $35,8 млн от Глобального фонда

Деньги пойдут на борьбу с ковидом, ВИЧ и туберкулезом.

Министерство здравоохранения получило 35,8 млн долларов (почти 1 млрд гривен) безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава во вторник, 7 сентября.

Деньги выделили в рамках программы Глобального фонда "Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине" на сумму почти 135 млн долларов.

В рамках гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты, принять меры для снижения рисков, связанных с COVID-19, для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также увеличить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи поставок и тому подобное.

"Средства гранта будут направлены на первоочередные нужды в борьбе с коронавирусной болезнью, на борьбу с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом и устранению барьеров к услугам в сфере здравоохранения, которые принесла эта пандемия", - сказал по этому поводу главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.