Цена на сахар в мире стремительно растет: какова будет его стоимость в Украине

В мире растет цена на сахар. К началу сентября стоимость сахара на мировом рынке достигла наивысшего показателя за последние четыре года. При этом эксперты прогнозируют снижение цены на сахар на внутреннем украинском рынке.

В мире стремительно растет цена на сахар: как изменится его стоимость в Украине

Рекордные цены на сахар были спровоцированы погодной ситуацией. Основной мировой производитель сахара - Бразилия в этом году понесла большой урон из-за погодно-климатических условий. Для тамошнего сахарного тростника нынешний год оказался крайне неблагоприятным. Сначала разразилась сильная засуха, а затем в июле-августе ударили морозы. Из-за этого значительная часть сырья была утеряна.

Согласно прогнозам экспертов, в 2021-2022 году производство сахара в Бразилии сократится примерно на 28% и составит 28 миллионов тонн. В Индии, которая является вторым в мире производителем сахара, ожидают выработку порядка 31 млн тонн.

С началом нового сезона производства сахара 2021-2022 годов мировой объем производства, по прогнозам, составит 170,6 млн тонн. При этом объем потребления ожидают на уровне 174,5 млн тонн. В итоге, глобальный дефицит сахара ожидается на уровне 3,8-3,9 млн тонн.

В мире стремительно растет цена на сахар: как изменится его стоимость в Украине

В Украине же в этом году ситуация намного лучше, чем в мире. В грядущем сезоне сахара должны произвести на 30% больше, чем в прошлом – до 1,4 млн тонн. Естественно, что если в мире установятся высокие цены на сахар, то Украина будет наращивать объемы экспорта этого продукта.

Однако тут есть один сдерживающий фактор. Дело в том, что сейчас в Украине цена на сахар выше, чем на мировом рынке. Поэтому отечественным производителям сейчас выгоднее сбывать свой товар внутри страны. Однако, когда цена на сахар в мире начнет расти, они переориентируют свои продажи на мировой рынок.

Прогнозы экспертов не радуют

Под влиянием хорошего урожая сахарной свеклы и начала нового производственного сезона цена на сахар в Украине начнет снижаться. Но как только в мире она начнет расти, то начнет расти и у нас. Таким образом, период более дешевого сахара будет непродолжительным.


Марченко Любов, Тудей

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