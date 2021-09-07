Цена на сахар в мире стремительно растет: какова будет его стоимость в Украине

В мире растет цена на сахар. К началу сентября стоимость сахара на мировом рынке достигла наивысшего показателя за последние четыре года. При этом эксперты прогнозируют снижение цены на сахар на внутреннем украинском рынке.

Рекордные цены на сахар были спровоцированы погодной ситуацией. Основной мировой производитель сахара - Бразилия в этом году понесла большой урон из-за погодно-климатических условий. Для тамошнего сахарного тростника нынешний год оказался крайне неблагоприятным. Сначала разразилась сильная засуха, а затем в июле-августе ударили морозы. Из-за этого значительная часть сырья была утеряна.

Согласно прогнозам экспертов, в 2021-2022 году производство сахара в Бразилии сократится примерно на 28% и составит 28 миллионов тонн. В Индии, которая является вторым в мире производителем сахара, ожидают выработку порядка 31 млн тонн.

С началом нового сезона производства сахара 2021-2022 годов мировой объем производства, по прогнозам, составит 170,6 млн тонн. При этом объем потребления ожидают на уровне 174,5 млн тонн. В итоге, глобальный дефицит сахара ожидается на уровне 3,8-3,9 млн тонн.

В Украине же в этом году ситуация намного лучше, чем в мире. В грядущем сезоне сахара должны произвести на 30% больше, чем в прошлом – до 1,4 млн тонн. Естественно, что если в мире установятся высокие цены на сахар, то Украина будет наращивать объемы экспорта этого продукта.

Однако тут есть один сдерживающий фактор. Дело в том, что сейчас в Украине цена на сахар выше, чем на мировом рынке. Поэтому отечественным производителям сейчас выгоднее сбывать свой товар внутри страны. Однако, когда цена на сахар в мире начнет расти, они переориентируют свои продажи на мировой рынок.

Прогнозы экспертов не радуют

Под влиянием хорошего урожая сахарной свеклы и начала нового производственного сезона цена на сахар в Украине начнет снижаться. Но как только в мире она начнет расти, то начнет расти и у нас. Таким образом, период более дешевого сахара будет непродолжительным.