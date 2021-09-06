Заработал более $1 миллиона за день: коллекционер перепродал редкий NFT-токен

Коллекционер криптоактивов Pranksy заработал $1,22 млн только за один день. Он купил редкий NFT-токен за 1 тыс ETH и выставил его сразу на продажу. Покупатель нашелся довольно быстро. Об этом коллекционер сообщил на своей странице в Twitter .

Заработал более $1 миллиона за день: коллекционер перепродал редкий NFT-токен
Фото: Pransky

Что это за редкий NFT-токен

Речь идет об одном панк-зомби из популярной коллекции CryptoPunks.

NFT является одним из 88 панков-зомби в коллекции, насчитывающей 10 тыс экземпляров. Токен также обладает атрибутами «теневая борода» (у 526 панков) и «темный ирокез» (встречается у 429 панков).

Как купил и продал

4 сентября коллекционер приобрел токен за 1 тыс ETH — это около $3,9 млн на момент совершения сделки. Токен оказался настолько редким, что в тот же день он получил заявку на 1600 ETH (~ $6,27 млн), но коллекционер продал его дешевле — за 1320 ETH (~ $5,12 млн).

Скриншот сообщения коллекционера

Visa также купила подобного панка

Напомним, что 18 августа Visa также приобрела одного из таких панков. Изображение женского персонажа с ирокезом, с большими зелеными глазами и ярко-красной помадой обошлось компании в $150 тыс.

Мы хотели понять на собственном опыте, что нужно для того, чтобы покупать, хранить и использовать NFT-токены, — пояснили покупку токена в Visa.

Что такое NFT-токены

Это такие виртуальные продукты, которые являются уникальными и не могут повторяться. Больше всего NFT-токены покупают коллекционеры как своеобразные произведения искусства.

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