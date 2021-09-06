Цены на нефть снижаются из-за удешевления сырья Саудовской Аравии

Саудовская Аравия снизила официальные отпускные цены (OSP) на сырье для покупателей из Азии и стран Средиземноморья. Поэтому в понедельник, 6 сентября, подешевела и нефть. Об этом передает Укринформ .

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Как изменились цены на нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $71,79 за баррель, что на $0,82 (1,13%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на $0,73 (1,05%) — до $68,56 за баррель. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $72,61 и $69,29 соответственно.

Почему цена на нефть снизилась

Ранее государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что в октябре снизит цены на все сорта сырой нефти, которые продаются в Азии, по крайней мере, на $1/баррель.

Напомним, что в августе МЭА снизило оценку спроса на нефть из-за штамма «Дельта». Мировой спрос на нефть вырастет в 2021 году на 5,3 млн баррелей в сутки до 96,2 млн баррелей в сутки, и увеличится еще на 3,2 млн баррелей в сутки до 99,3 млн баррелей в сутки в 2022 году.