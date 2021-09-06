Цена биткоина превысила $50 тысяч

6 сентября стоимость первой криптовалюты биткоин достигла $51 792.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» по состоянию на 10:15 стоимость криптовалюты составляет $51.

Предыстория

За последние два дня курс криптовалюты несколько раз преодолевал отметку в $50?000. Сейчас стоимость биткоина более-менее стабильна. Она «топчется на месте» из-за перехода инвесторов в другие криптосекторы, пишет WSJ.

Инвесторы обратили внимание на уникальные цифровые активы NFT. За последние 30 дней торги на крупной бирже составили $3,5 млрд. Для сравнения, с 2016 года до августа 2021-го общий объем торгов на бирже составил $1 млрд.

Аналитики прогнозируют безумный рост биткоина

Ранее на сайте Минфин сообщалось, что генеральный директор Blockstream Адам Бек спрогнозировал, что уже в этом году биткоин подорожает до $ 100 тыс. По словам Бека, в долгосрочной перспективе цена главной криптовалюты может достичь $ 500 тыс.

Также криптоаналитик Ларк Дэвис спрогнозировал рост биткоина на 300% до конца года.