Ломбарды «озолотились» на залогах

Коэффициент покрытия ломбардных кредитов залогами вырос до рекордных за последние годы 133%. По итогам 1 квартала показатель покрытия составлял 114%. Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора за второй квартал, подготовленном НБУ.

Фото: mycredit.ua

Кредитуют под золото и технику

В апреле-июне ломбарды выдали кредитов на 4,4 млрд грн, что на треть (1,1 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

78% всего залогового имущества, переданного в ломбарды, составляют изделия из драгоценных металлов и драгоценные камни. Еще 22% — бытовая техника.

Прочие виды имущества составляют менее 1% всего обеспечения.

Золото подорожало до рекорда

За второй квартал золото подорожало примерно с $1700 до $1900 за одну тройскую унцию — максимума за последние 6 лет. Скорее всего, именно переоценка залогового имущества и привела к росту коэффициента покрытия.

Прибыль растет

Львиная доля доходов ломбардов формируется за счет процентов по кредитам — 88%. Тогда как доход от реализации имущества — составляет лишь 12%.

В Нацбанке отмечают, что во 2 квартале доходы ломбардов росли быстрее затрат, что обеспечило рост прибыли.

На начало июля в Украине насчитывалось 287 ломбардов, что на 15 меньше, чем на начало 2021 г.