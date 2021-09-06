Ломбарды «озолотились» на залогах
Коэффициент покрытия ломбардных кредитов залогами вырос до рекордных за последние годы 133%. По итогам 1 квартала показатель покрытия составлял 114%. Об
Кредитуют под золото и технику
В апреле-июне ломбарды выдали кредитов на 4,4 млрд грн, что на треть (1,1 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
78% всего залогового имущества, переданного в ломбарды, составляют изделия из драгоценных металлов и драгоценные камни. Еще 22% — бытовая техника.
Прочие виды имущества составляют менее 1% всего обеспечения.
Золото подорожало до рекорда
За второй квартал золото подорожало примерно с $1700 до $1900 за одну тройскую унцию — максимума за последние 6 лет. Скорее всего, именно переоценка залогового имущества и привела к росту коэффициента покрытия.
Прибыль растет
Львиная доля доходов ломбардов формируется за счет процентов по кредитам — 88%. Тогда как доход от реализации имущества — составляет лишь 12%.
В Нацбанке отмечают, что во 2 квартале доходы ломбардов росли быстрее затрат, что обеспечило рост прибыли.
На начало июля в Украине насчитывалось 287 ломбардов, что на 15 меньше, чем на начало 2021 г.