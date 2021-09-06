Нацбанк выдал трем банкам рефинанс на 535 миллионов

3 сентября Нацбанк по результатам тендеров предоставил для 3 банков 535 млн грн рефинансирование на срок до 84 дней по процентной ставке 9%. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк выдал трем банкам рефинанс на 535 миллионов
Фото: flickr.com

На 2 сентября задолженность платежеспособных банков по рефинансу составляла 88 млрд грн.

Напомним

13 августа Нацбанк по результатам тендеров предоставил для 6 банков 1,78 млрд грн рефинансирования на срок до 1092 дней (по средневзвешенной ставке 9,18% годовых) и еще 140 млн грн рефинанса для одного банка на срок до 84 дней под 9%.

6 августа состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого была удовлетворена заявка одного банка на сумму 140 млн грн под 9%.

30 июля НБУ предоставил рефинансирование для одного банка на 130 млн грн под 9%.

23 июля банки не привлекали у НБУ рефинансирование, тогда как график проведения тендеров по поддержанию ликвидности предусматривал для финучреждений возможность получить у регулятора в этот день короткие займы на срок до 82 дней.

Предыстория

В 1 квартале 2021 года объем рефинансирования банков НБУ увеличился на 11,3% (или 7 млрд) — до почти 69 млрд грн. Лидерами по привлечению «рефинанса» стали банки Сергея Тигипко — Таскомбанк и Универсал Банк. Больше всех задолженности погасил Райффайзен Банк Аваль.

За апрель объем портфеля рефинансирования комбанков со стороны НБУ увеличился ещё на 3,4 млрд — до 72,3 млрд грн.

За май прирост портфеля рефинансирования составил 15,7 млрд — до почти 88 млрд грн.

НБУ начал сворачивать программу антикризисной поддержки банков с 1 июля.

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