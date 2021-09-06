Стихийные бедствия нанесли более $3,6 триллиона ущерба за полвека (инфографика)
Экономические потери от стихийных бедствий составили $3,6 трлн за последние 50 лет. Об этом пишет Лига со ссылкой на
Ущерб от стихийных бедствий
С 1970-го по 2019 год ежедневный ущерб от стихийных бедствий составлял более $200 млн. Ежедневное количество жертв составило 115 человек.
Общее количество жертв составило 2 млн человек, говорится в исследовании. При этом 59% всех убытков понесли страны с развитой экономикой. В частности, почти $1 трлн потеряли страны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
Одни из самых «дорогостоящих» бедствий произошли в 2017 году. Ими стали ураганы Харви ($96,9 млрд), Мария ($69,4 млрд) и Ирма ($58,2 млрд).
В частности, ущерб от крайнего серьезного урагана Ида, который накрыл в США, может составлять $80 млрд.
Самый большой ущерб принесли ураганы (54% всех бедствий) и наводнения (31%).