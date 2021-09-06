Стихийные бедствия нанесли более $3,6 триллиона ущерба за полвека (инфографика)

Экономические потери от стихийных бедствий составили $3,6 трлн за последние 50 лет. Об этом пишет Лига со ссылкой на FT.

Стихийные бедствия нанесли более $3,6 триллиона ущерба за полвека (инфографика)
Фото: еconomic.karpat.in.ua

Ущерб от стихийных бедствий

С 1970-го по 2019 год ежедневный ущерб от стихийных бедствий составлял более $200 млн. Ежедневное количество жертв составило 115 человек.

Общее количество жертв составило 2 млн человек, говорится в исследовании. При этом 59% всех убытков понесли страны с развитой экономикой. В частности, почти $1 трлн потеряли страны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Одни из самых «дорогостоящих» бедствий произошли в 2017 году. Ими стали ураганы Харви ($96,9 млрд), Мария ($69,4 млрд) и Ирма ($58,2 млрд).

В частности, ущерб от крайнего серьезного урагана Ида, который накрыл в США, может составлять $80 млрд.

Самый большой ущерб принесли ураганы (54% всех бедствий) и наводнения (31%).

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