Валютные интервенции НБУ: За неделю регулятор купил $159 миллионов, продал — $ 7 миллионов
С 30 августа по 3 сентября Нацбанк выкупил на валютном рынке $159 млн, а продал $7 млн.
Продажа валюты
С 25 по 28 августа Национальный банк продал на межбанке $20,5 млн. Интервенций по покупке валюты НБУ не проводил.
27 августа НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 26,94 гривен — впервые за два месяца. Основной задачей было снизить ажиотаж на рынке.
Последний раз регулятор выходил на рынок с продажей валюты 24 июня.
22 июня НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 27,41 гривен. 17 июня НБУ продал валюты на 20 млн по курсу 27,21. Последний раз регулятор выходил на межбанк с продажей доллара в первую неделю 2021 года. Тогда НБУ продал $ 20 млн.
Всего с начала года НБУ купил на рынке $1,54 млрд, а продал — $197 млн.
Напомним
Ранее регулятор заявил, что уменьшит вскоре плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн.