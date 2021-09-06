Валютные интервенции НБУ: За неделю регулятор купил $159 миллионов, продал — $ 7 миллионов

С 30 августа по 3 сентября Нацбанк выкупил на валютном рынке $159 млн, а продал $7 млн.

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Продажа валюты

С 25 по 28 августа Национальный банк продал на межбанке $20,5 млн. Интервенций по покупке валюты НБУ не проводил.

27 августа НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 26,94 гривен — впервые за два месяца. Основной задачей было снизить ажиотаж на рынке.

Последний раз регулятор выходил на рынок с продажей валюты 24 июня.

22 июня НБУ вышел на рынок с продажей доллара по курсу 27,41 гривен. 17 июня НБУ продал валюты на 20 млн по курсу 27,21. Последний раз регулятор выходил на межбанк с продажей доллара в первую неделю 2021 года. Тогда НБУ продал $ 20 млн.

Всего с начала года НБУ купил на рынке $1,54 млрд, а продал — $197 млн.

Напомним