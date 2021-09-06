МХП продал 20 NFT «Наша Ряба» на общую сумму 160 тысяч

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт,» (МХП) выставил на аукцион 20 токенов, «за каждый год существования бренда». Всего компания собрала 160 000, которые пообещала отправить на благотворительность, пишет пресс служба компании.

Фото: biz.liga.net

NFT были проданы на криптобирже Binance. Самым дорогим стал логотип 2005 года — он был приобретен за $ 914,28. 160 тысяч, собранные благодаря аукциону, будут переданы общественной организации «Українська сімейна фундація».

«Та сама курочка»

Токены было выпущено в рамках ребрендинга — МХП отказался от бренда «Наша Ряба». Теперь курятина продается под брендом «Та сама курочка».

«Сейчас время напомнить себе и вам, что стоит за нашим именем, что было и остается важнейшим — продукт и его качество», — объясняет решение компания.

В МХП сообщили, что не планируют продавать бренд, и отказ от него временный.

Что такое NFT