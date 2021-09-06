Восстановление занятости в США замедлилось

За август экономика США создала только 235 000 новых рабочих мест при прогнозах в 720 000, свидетельствует доклад о занятости, опубликованный Министерством труда США 3 августа. Об этом пишет CNBC.

Восстановление занятости в США замедлилось
Фото: bbc.com

Низкий прирост занятости обусловлен и спросом, и предложением, считает экономист Bank of America Джозеф Сонг.

«Компании прекращают нанимать работников из-за сокращения спроса и неопределенность в будущем, а работники не выходят на работу из-за рисков для здоровья», — объясняет он.

В то же время, по подсчетам сайта поиска работы Indeed сейчас открыто около 10,5 млн вакансий. Это рекордный для рынка труда США показатель. ZipRecruiter в пятницу отметил резкий рост вакансий в сфере путешествий, искусства и развлечений и образования.

Кроме того, зарплаты продолжают расти, увеличившись на 4,3% в годовом исчислении и на 0,6% в месячном. Это выше прогнозов в 4% и 0,3% соответственно.

Как это повлияет на политику ФРС

Для Федерального резерва рынок труда — один из важных индикаторов восстановления экономики. В прошедшие несколько недель руководители центрального банка выражали оптимизм относительно занятости, но отметили, что должны убедиться в долгосрочном характере роста, перед тем как «изменить курс».

«Изменение курса» — это сокращение, постепенный отказ от стимулов за счет свертывания программы покупки облигаций. Недавно глава ФРС заявил, что готов начать его еще до конца этого года.

Но низкий прирост занятости может заставить центробанк отложить эти планы до 2022.

«Я до сих пор считаю, что они начнут сокращение до конца года», — комментирует Марвин Ло из State Street Corporation. По его мнению, хотя планы начать сокращение в сентябре уже вряд ли выполнимы, ноябрь остается вероятным вариантом.

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