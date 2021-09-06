Бывший «король облигаций» назвал бонды инвестиционным мусором

Соучредитель инвестиционной компании PIMCO Билл Гросс назвал мусором наличные деньги, а также облигации и фонды, которые их покупают, сообщает РБК.

Бывший «король облигаций» назвал бонды инвестиционным мусором
Фото: fincash.com

«Наличные деньги долгое время были мусором, но теперь появились новые претенденты на инвестиционный мусорный бак. Фонды промежуточных и долгосрочных облигаций, несомненно, находятся в этом мусорном контейнере, но последуют ли за ними акции? Рост прибыли должен быть двузначным и выше, иначе они тоже могут попасть в мусоровоз», — считает инвестор.

Гросс заявил, что доходность десятилетних казначейских облигаций может вырасти до 2% в ближайшие 12 месяцев. Как пишет Bloomberg, сейчас она составляет 1,3%. Однако это означает, что в итоге инвесторы потеряют 2,5-3%, пояснил соучредитель PIMCO.

Что ждет бюджет США

Он написал, что Федеральная резервная система (ФРС), которая покупает около 60% чистых выпусков казначейских облигаций в рамках программы количественного смягчения, вскоре может начать сокращать закупки активов. ФРС каждый месяц приобретает облигаций на $120 млрд, и эта схема прекратится примерно в середине 2022 года, полагает Гросс.

Тем не менее спрос со стороны иностранных центральных банков и инвесторов уже снижается, и США может ждать дефицит бюджета в $1,5 трлн, отметил он. По его мнению, если к середине 2022 года инфляция будет 2% и выше, то «истерики можно будет избежать».

Контекст

Билл Гросс в 1971 году основал инвестиционную компанию Pacific Investment Management (PIMCO), где занимал должности управляющего и главного инвестиционного директора. Он руководил облигационным фондом и благодаря своим успехам стал известен как «король облигаций». Однако в 2014 году ушел из компании после того, как доходность его фонда упала и стали появляться сообщения о его неподобающем поведении. После этого Гросс присоединился к Janus Capital Group, а в 2019 году в возрасте 74 лет вышел на пенсию.

В середине марта в интервью Bloomberg TV Гросс рассказал, что начал делать ставки против казначейских облигаций, когда их доходность была на уровне 1,25%. Он объяснил это тем, что ожидает роста инфляции из-за увеличения цен на сырьевые товары, ослабления доллара и стимулируемого правительством спроса. По его словам, инфляция может вырасти до 3?4%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значитCiti Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит
УдаленоУдалено
Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld MoneyConcorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money
Индекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 годаИндекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 года
Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — ДанилишинУкраинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — Данилишин
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине назвали город с лучшим бизнес-климатомВ Украине назвали город с лучшим бизнес-климатом
Бывший "Большевик" выставят на приватизацию за 1,4 млрд гривенБывший "Большевик" выставят на приватизацию за 1,4 млрд гривен
В Binance назвали сроки выхода американского филиала на IPOВ Binance назвали сроки выхода американского филиала на IPO
Криптовалюты — пузырь. Инвестор-миллиардер назвал крипту «ограниченным запасом ничего»Криптовалюты — пузырь. Инвестор-миллиардер назвал крипту «ограниченным запасом ничего»
Эксперты назвали валюту, которой не страшен кризисЭксперты назвали валюту, которой не страшен кризис
Китай назвал основные требования к компаниям для выхода на биржуКитай назвал основные требования к компаниям для выхода на биржу
В Bloomberg назвали имя реального создателя биткоинаВ Bloomberg назвали имя реального создателя биткоина
Гороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продаетсяГороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продается
Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынокЕвробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок
В центре Киева реконструируют дом начала XX века - бывший офис "Киевметростроя"В центре Киева реконструируют дом начала XX века - бывший офис "Киевметростроя"
Последние новости
Подгружаем последние новости