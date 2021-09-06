Бывший «король облигаций» назвал бонды инвестиционным мусором

Соучредитель инвестиционной компании PIMCO Билл Гросс назвал мусором наличные деньги, а также облигации и фонды, которые их покупают, сообщает РБК.

Фото: fincash.com

«Наличные деньги долгое время были мусором, но теперь появились новые претенденты на инвестиционный мусорный бак. Фонды промежуточных и долгосрочных облигаций, несомненно, находятся в этом мусорном контейнере, но последуют ли за ними акции? Рост прибыли должен быть двузначным и выше, иначе они тоже могут попасть в мусоровоз», — считает инвестор.

Гросс заявил, что доходность десятилетних казначейских облигаций может вырасти до 2% в ближайшие 12 месяцев. Как пишет Bloomberg, сейчас она составляет 1,3%. Однако это означает, что в итоге инвесторы потеряют 2,5-3%, пояснил соучредитель PIMCO.

Что ждет бюджет США

Он написал, что Федеральная резервная система (ФРС), которая покупает около 60% чистых выпусков казначейских облигаций в рамках программы количественного смягчения, вскоре может начать сокращать закупки активов. ФРС каждый месяц приобретает облигаций на $120 млрд, и эта схема прекратится примерно в середине 2022 года, полагает Гросс.

Тем не менее спрос со стороны иностранных центральных банков и инвесторов уже снижается, и США может ждать дефицит бюджета в $1,5 трлн, отметил он. По его мнению, если к середине 2022 года инфляция будет 2% и выше, то «истерики можно будет избежать».

Контекст

Билл Гросс в 1971 году основал инвестиционную компанию Pacific Investment Management (PIMCO), где занимал должности управляющего и главного инвестиционного директора. Он руководил облигационным фондом и благодаря своим успехам стал известен как «король облигаций». Однако в 2014 году ушел из компании после того, как доходность его фонда упала и стали появляться сообщения о его неподобающем поведении. После этого Гросс присоединился к Janus Capital Group, а в 2019 году в возрасте 74 лет вышел на пенсию.

В середине марта в интервью Bloomberg TV Гросс рассказал, что начал делать ставки против казначейских облигаций, когда их доходность была на уровне 1,25%. Он объяснил это тем, что ожидает роста инфляции из-за увеличения цен на сырьевые товары, ослабления доллара и стимулируемого правительством спроса. По его словам, инфляция может вырасти до 3?4%.