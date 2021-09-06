Рынок небанковских финучреждений вырос за второй квартал — НБУ

Во втором квартале 2021 рынок небанковских финансовых учреждений (НФУ) увеличил объемы операций и активов. Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Рынок небанковских финучреждений вырос за второй квартал — НБУ

Ключевыми задачами многих финучреждений остаются приведения деятельности в соответствие с требованиями регулятора и улучшения эффективности работы.

Продолжается проработка НБУ структур собственности НФУ — регистрация коллекторских компаний и работа по развитию системы гарантирования вкладов кредитных союзов.

Страховые компании

В IІ квартале активы страховщиков незначительно выросли, несмотря на прекращение деятельности рядом участников рынка. Валовые страховые премии в большинстве сегментах страхования выросли по сравнению с предыдущим кварталом

Финансовый результат рисковых страховщиков вырос во II квартале за счет оживления страхования, а также из-за уменьшения ликвидационных, административных и других расходов. В то же время расходы все еще остаются существенными.

Количество нарушителей требований по платежеспособности постепенно уменьшается. По состоянию на 1 июля 23 страховщики-лицензиаты не выполняли норматива платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов, один из них уже устранил нарушения.

Кредитные союзы

Активы кредитных союзов растут умеренными темпами. Рост неравномерен и обеспечивается в значительной мере крупнейшими кредитными союзами. Кредитный портфель кредитных союзов вырос за квартал на 4%, объемы нового кредитования выросли на 11%, в том числе потребительского — на 21%. Качество кредитного портфеля остается почти неизменным.

Прибыль большинства кредитных союзов выросла благодаря более высокому процентному доходу и более низким расходам на формирование резервов. Это повысило их платежеспособность и способствовало уменьшению количества нарушителей норматива достаточности капитала.

Финансовые компании и ломбарды

Активы финансовых компаний во II квартале увеличились благодаря росту объемов всех видов предоставляемых финансовых услуг. Объемы новых кредитов выросли исключительно за счет кредитования домохозяйств. Значительно увеличился объем операций финансового лизинга. После двухлетней паузы произошел рост операций по предоставлению гарантий. Объемы факторинговых операций также несколько выросли, но они все еще ниже, чем в прошлом году.

За первое полугодие 2021 финансовые компании сгенерировали рекордные прибыли по сравнению с соответствующим периодом последних трех лет.

Объем нового кредитования ломбардами в II квартале увеличился на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Коэффициент покрытия кредитов залогом вырос до рекордных 133%. Деятельность ломбардов остается прибыльной.

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