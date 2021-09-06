Проверки бизнеса обнаружили 8,5 тыс. неформальных работников

За два месяца кампании по легализации труда выявлено 8505 работников, допущенных к работе без трудовых договоров, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Фото: espreso.tv

С начала кампании Гоструда начала 2463 инспекционных проверок. В среднем выявлено 5 незадекларированных работников на одного проверенного работодателя. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в следующих отраслях:

• временного размещения и организации питания,

• сельского хозяйства;

• торговли.

В региональном разрезе наиболее незадекларированных работников выявлено в Киевской (655), Одесской (634) и Запорожской (561) областях.

В частности, в ходе инспекционной проверки в Киевской области физического лица-предпринимателя, который арендует помещение хлебопекарни с цехами производства в городе Белая Церковь, было обнаружено 74 работника, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений.

В ходе проведенных мероприятий заключены трудовые договоры с 4026 работниками

Напомним

В первом полугодии 2021 прошла информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и риски неформальных трудовых отношений.

С 1 июля ДПС и Гоструда начали инспекционные проверки бизнеса для выявления работодателей, использующих неформальную работу, и стимулирования их к переходу к задекларированных трудовых отношений.