Минсоцполитики предлагает повышать пенсии в 5 этапов

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий, сообщает пресс-служба министерства.

Минсоцполитики предлагает повышать пенсии в 5 этапов
Фото: glavcom.ua

В частности, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:

  • повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет
  • перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Эти предложения, а также принятие Верховной Радой правительственного законопроекта №?4668 позволят охватить в 2022 году программе повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых группах, считает Минсоцполитики.

«На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров», — заявили в министерстве.

Напомним

Ранее в 2021 году несколько категорий пенсионеров получили доплаты или повышение выплат:

  • в январе 2021 года повысили пенсию для неработающих пенсионеров, чей возраст превышает 65 лет при наличии полного страхового стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин). Из-за роста минимальной зарплаты их минимальную пенсию повысили с 2100 грн до 2400 грн.
  • с 1 марта продлили ежемесячные выплаты в размере 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, если их пенсия не достигает размера минимальной заработной платы в Украине.
  • с 1 марта минимальный размер пенсии для мужчин со страховым стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет повысили с 2100 грн до 2200 грн.

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