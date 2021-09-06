Минсоцполитики предлагает повышать пенсии в 5 этапов
В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий, сообщает пресс-служба министерства.
В частности, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:
- повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
- индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет
- перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.
Эти предложения, а также принятие Верховной Радой правительственного законопроекта №?4668 позволят охватить в 2022 году программе повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых группах, считает Минсоцполитики.
«На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров», — заявили в министерстве.
Напомним
Ранее в 2021 году несколько категорий пенсионеров получили доплаты или повышение выплат:
- в январе 2021 года повысили пенсию для неработающих пенсионеров, чей возраст превышает 65 лет при наличии полного страхового стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин). Из-за роста минимальной зарплаты их минимальную пенсию повысили с 2100 грн до 2400 грн.
- с 1 марта продлили ежемесячные выплаты в размере 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, если их пенсия не достигает размера минимальной заработной платы в Украине.
- с 1 марта минимальный размер пенсии для мужчин со страховым стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет повысили с 2100 грн до 2200 грн.