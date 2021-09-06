Минсоцполитики предлагает повышать пенсии в 5 этапов

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий, сообщает пресс-служба министерства.

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В частности, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Эти предложения, а также принятие Верховной Радой правительственного законопроекта №?4668 позволят охватить в 2022 году программе повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых группах, считает Минсоцполитики.

«На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров», — заявили в министерстве.

Напомним

Ранее в 2021 году несколько категорий пенсионеров получили доплаты или повышение выплат: