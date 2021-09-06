НБУ разрешит банкам покупать еврооблигации Украины

Национальный банк Украины готов смягчить свою позицию в отношении возможности вложения украинских банков в облигации государственного внешнего займа (еврооблигации) Украины. Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий сообщил на Украинском финансовом форуме, организованном группой ICU, передает Бизнес Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

НБУ разрешит банкам покупать еврооблигации Украины
Фото: lb.ua

«Скоро предложим видение, как допустить банки к рынку еврооблигаций», — сказал заместитель главы НБУ.

По его словам, соответствующий запрос есть со стороны банков.

Отвечая на вопрос о возможности допуска банков и на рынок евробондов украинских корпоративных эмитентов, Гелетий сказал: «Начнем с ОГВЗ, а потом будем другие анализировать»

Напомним

Нацбанк 1 января 2022 года повысит вес риска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в иностранной валюте до 50%, а с 1 июля 2022 года — до 100%.

В декабре 2020 года НБУ ввел вес риска ОВГЗ на уровне 20% с 1 апреля 2021 года и первоначально планировал довести этот показатель до 100% уже к концу 2021 года.

Министерство финансов и банки назвали дискуссионным такой подход, призывая Нацбанк оставить возможности для вложения валютных средств в госбумаги Украины.

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