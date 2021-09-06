Western Union возобновила переводы в Афганистан

Международные платежные системы Western Union и MoneyGram восстановили денежные переводы в Афганистан. Это решение соответствует стремлению США продолжить гуманитарную деятельность после захвата талибами власти в стране, сообщает Financial club с ссылкой на Reuters.

Western Union возобновила переводы в Афганистан
Фото: kyivpost.com

«Большая часть нашего бизнеса, связанного с Афганистаном, — это малообеспеченные семьи и денежные переводы для поддержки главных потребностей людей, проживающих там», — отметил президент Western Union в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Жан Клод Фарах.

По его словам, открытие банков, а также усилия США по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу вселили в Western Union уверенность в восстановлении услуг.

Гуманитарная деятельность соответствует интересам США

Компания взаимодействует с американским правительством, заявившим, что продолжение гуманитарной деятельности в Афганистане, включая денежные переводы, соответствует политике США.

Денежные переводы от рабочих-мигрантов из-за рубежа — главное средство выживания для многих афганцев. Кроме того, восстановление международных переводов поможет экономике одной из беднейших стран мира пережить годы насилия и нестабильности.

MoneyGram также заявила, что восстанавливает свои услуги во взаимодействии со своими партнерами в стране и Ассоциацией банков Афганистана.

«Мы признаем, что денежные переводы играют ключевую роль в обеспечении средств к существованию и повседневных нужд афганского народа», — говорится в заявлении.

Напомним

Компания Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан 16 августа. В тот же день исламистская группировка Талибан захватила столицу Афганистана Кабул и объявила о «завершении войны».

Исполняющий обязанности руководителя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» взяли под контроль столицу страны Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном.

В этот же день президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны без создания переходного правительства. После этого большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана также покинули страну.

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