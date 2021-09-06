За два года существования ВАКС получил почти 1 млрд гривен в качестве залогов

Из них 65,6 млн гривен были направлены в госбюджет.

За два года существования ВАКС получил почти 1 млрд гривен в качестве залогов
Фото: Lb.ua

За два года существования Высший антикоррупционный суд получил почти 1 млрд гривен залогов.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что в ВАКС поступило 999 514 400 гривен в качестве залога как меры пресечения. Из них 65 657 420 гривен были направлены в госбюджет.

Залогодателям в настоящее время вернули 119 487 856 гривен, а остаток средств на счете, открытом для операций с залогами, - 814 369 124 гривен.

Напомним, ВАКС начал работу 5 сентября 2019 года. Все коррупционные уголовные производства - и новые, и те, что уже слушались в других судах - были переданы в ВАКС. Также суд рассматривает ходатайства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В первый же день в ВАКС был утвержден и направлен первый обвинительный акт - в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана (Андрея Рачкова, - ред.). Также в первый день работы Антикорсуд получил 14 ходатайств от НАБУ и САП.

В июне 2020 года ВАКС вынес первый приговор с заключением и приговорил депутата Киевсовета Александра Мефодия до пяти лет лишения свободы.

А 28 января 2021 года Апелляционная палата ВАКС вынесла первый оправдательный приговор и признала, что обвинения НАБУ и САП в отношении экс-гендиректора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака безосновательны.

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