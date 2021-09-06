ПриватБанк выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов на 700 млн грн

Портфель более 90 тыс. "безнадежных" кредитов выставят на голландском аукционе.

ПриватБанк выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов на 700 млн грн
Фото: phl.com.ua

Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение по организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложен портфель более 90 тыс. "безнадежных" кредитов.

Отмечается, что условия продажи будут максимально честными и прозрачными - права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и будут включать в себя только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании.

"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке. Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные", - отметила заместитель главы правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышова.

По ее словам, в течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будут превышать ожидаемую цену продажи.

По информации пресс-службы банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

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