Нафтогаз заполнил газовые хранилища более чем на половину

Украина уже заполнила свои подземные хранилища газа почти на 60%. Об этом сообщает Нафтогаз.

Нафтогаз готовится к отопительному сезону: подземные хранилища заполнены газом на 60%

На 1 сентября в ПХГ накоплено более 18 млрд кубометров газа. Это соответствует среднему уровню наполненности в европейских хранилищах. При этом в прошлом году на это время хранилища были заполнены гораздо больше – свыше 80%.

Несмотря на то, что газ в этом году, беспрецедентно дорогой, Нафтогаз все равно пытается создать запас, который поможет без проблем пройти зиму. Суммарная емкость всех подземных хранилищ газа в Украине составляет 30,95 млрд кубометров газа. Сейчас в них закачано 18,16 млрд, то есть еще более 40% хранилищ свободны, и делать запас есть куда.

"Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашему внутреннему плану запасы газа должны быть еще больше", - рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко.

Нафтогаз готовится к отопительному сезону: подземные хранилища заполнены газом на 60%

При этом 3,3 млрд кубометров сохраняются в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад". Этот газ принадлежит иностранным трейдерам. Однако он никуда не уйдет с Украины, заверил и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.

"Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - рассказал Перелома.

При этом к началу отопительного сезона планируют закачать еще хотя бы миллиард кубометров, чтобы был запас свыше 19 миллиардов.


Марченко Любов, Тудей

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