Тариф на газ в новом отопительном сезоне будет в три раза ниже рыночной цены, - Витренко

Тариф на газ в новом отопительном сезоне будет одинаковым для всех предприятий тепловой коммунальной энергетики. Газ будут отпускать коммунальщикам по 7,4 гривны за кубометр.

Такую стоимость газа (без транспортировки) озвучил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера" глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

"Замечу, что это практически втрое меньше, чем текущая спотовая рыночная цена. Нафтогаз обеспечивает в достаточном объеме этот ресурс для покрытия всех потребностей населения в газе, которое потребляет его фактически через централизованное отопление", - заметил Витренко.

При этом глава Нафтогаза заверил, что все коммунальные поставщики тепла будут иметь доступ к газу по такой цене.

Он также заметил, что предприятия тоже могут покупать у них голубое топливо по такому тарифу на газ, но лишь при том условии, что они будут его использовать для обогрева бюджетных заведений.

Однако даже при таком, втрое меньшем рыночной стоимости, тарифе на газ предприятия тепловой коммунальной энергетики будут вынуждены повысить тарифы на отопление и горячую воду. В некоторых городах с небольшой численностью населения они могут оказаться на 70-80% выше прошлогодних.

Такой ценовой скачок произойдет из-за того, что в прошлом году предприятия ТКЭ закладывали в свои тарифы для населения заниженную стоимость газа. То есть, они брали его в долг у Нафтогаза по более дорогой цене, а потребителям выставляли в платежках более низкую цену. Власть обещала коммунальщикам найти деньги для компенсации этих затрат, однако найти их оказалось не так просто.

Сейчас решено реструктуризовать задолженность коммунальщиков перед Нафтогазом. А с нового отопительного сезона стоимость газа в платежках уже никто не будет занижать: бытовым потребителям придется платить по полной цене.