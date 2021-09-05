Тариф на газ в новом отопительном сезоне будет в три раза ниже рыночной цены, - Витренко

Тариф на газ в новом отопительном сезоне будет одинаковым для всех предприятий тепловой коммунальной энергетики. Газ будут отпускать коммунальщикам по 7,4 гривны за кубометр.

Витренко рассказал, каким будет тариф на газ в новом отопительном сезоне: в три раза ниже рыночной цены

Такую стоимость газа (без транспортировки) озвучил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера" глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

"Замечу, что это практически втрое меньше, чем текущая спотовая рыночная цена. Нафтогаз обеспечивает в достаточном объеме этот ресурс для покрытия всех потребностей населения в газе, которое потребляет его фактически через централизованное отопление", - заметил Витренко.

При этом глава Нафтогаза заверил, что все коммунальные поставщики тепла будут иметь доступ к газу по такой цене.

Он также заметил, что предприятия тоже могут покупать у них голубое топливо по такому тарифу на газ, но лишь при том условии, что они будут его использовать для обогрева бюджетных заведений.

Витренко рассказал, каким будет тариф на газ в новом отопительном сезоне: в три раза ниже рыночной цены

Однако даже при таком, втрое меньшем рыночной стоимости, тарифе на газ предприятия тепловой коммунальной энергетики будут вынуждены повысить тарифы на отопление и горячую воду. В некоторых городах с небольшой численностью населения они могут оказаться на 70-80% выше прошлогодних.

Такой ценовой скачок произойдет из-за того, что в прошлом году предприятия ТКЭ закладывали в свои тарифы для населения заниженную стоимость газа. То есть, они брали его в долг у Нафтогаза по более дорогой цене, а потребителям выставляли в платежках более низкую цену. Власть обещала коммунальщикам найти деньги для компенсации этих затрат, однако найти их оказалось не так просто.

Сейчас решено реструктуризовать задолженность коммунальщиков перед Нафтогазом. А с нового отопительного сезона стоимость газа в платежках уже никто не будет занижать: бытовым потребителям придется платить по полной цене.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld MoneyConcorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money
Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — ДанилишинУкраинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — Данилишин
В Украине около 40% работающих не платят в Пенсионный фонд — экспертВ Украине около 40% работающих не платят в Пенсионный фонд — эксперт
Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значитCiti Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит
Индекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 годаИндекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 года
Блок рекламы


Похожие новости
Тарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, - НКРЭКУТарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, - НКРЭКУ
Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекордЦены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд
Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%
Трейдеры за сутки потеряли более $400 миллионов. Играли на снижение биткоина и EthereumТрейдеры за сутки потеряли более $400 миллионов. Играли на снижение биткоина и Ethereum
Эксперты прогнозируют скачок цены на аренду жильяЭксперты прогнозируют скачок цены на аренду жилья
Тарифы на электроэнергию с 1 сентября в УкраинеТарифы на электроэнергию с 1 сентября в Украине
Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — ДанилишинУкраинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — Данилишин
«Последняя надежда». Нафтогаз повысил тариф для населения на сентябрь«Последняя надежда». Нафтогаз повысил тариф для населения на сентябрь
Китай будет бороться со «злонамеренной клеветой» на свой финансовый рынокКитай будет бороться со «злонамеренной клеветой» на свой финансовый рынок
На Кубе можно будет легально расплатиться криптовалютойНа Кубе можно будет легально расплатиться криптовалютой
Последние новости
Подгружаем последние новости