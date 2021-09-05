Тарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, - НКРЭКУ

В Украине необходимо срочно повышать, а не снижать тарифы на электроэнергию для населения. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) убеждена, что население должно платить экономически обоснованные цены за электроэнергию.

"НКРЭКУ считает необходимым и первоочередным приведение фиксированных цен для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню", - говорится в ответе национального регулятора на запрос одного из отечественных СМИ .

В частности, НКРЭКУ напоминает, что тарифы, которые регулируются государством (а у нас они регулируются) не предполагают перекрестного субсидирования между разными группами потребителей. Это записано в законе "О рынке электрической энергии". В Украине же пока именно так и получается: невысокий тариф на электроэнергию для населения покрывается за счет высоких тарифов для небытовых потребителей, иными словами – для предприятий.

А те, в свою очередь, чтобы хоть как-то компенсировать повышение затрат на производство, вынуждены повышать цены на свои товары и услуги.

К тому же, генерирующие компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которые возложены специальные обязательства по продаже дешевой энергии бытовым потребителям, не могут полноценно функционировать в таких условиях. Денег, которые они получают от продажи излишков энергии по рыночным ценам, не хватает для того, чтобы покрыть убытки от тарифов, по которым они отпускают энергию бытовым потребителям.

Кроме того, между генерирующими компаниями и потребителями стоит посредник "ГарПок" (Гарантированный покупатель), который также оттягивает на себя часть средств, идущих в оплату за электроэнергию. Кстати, переходная модель на рынке электроэнергии предусматривает прямой контакт производителей электроэнергии с потребителями, однако пока между ними по-прежнему стоит ГарПок. Как объяснили в НКРЭКУ, Кабмин уже не раз переносил сроки внедрения этого механизма.

"НКРЭКУ много раз указывала на то, что такая "переходная" модель является финансово действенной и позволила бы сбалансировать деятельность производителей электрической энергии, гарантированно обеспечить население необходимыми объемами электрической энергии и стабилизировать работу поставщиков универсальных услуг, что в целом будет иметь позитивное влияние и экономически сбалансированное решение финансовых проблем на рынке", - говорится в ответе Нацрегулятора.

При этом в НКРЭКУ подчеркнули, что Нацкомиссия не устанавливает тарифов на электроэнергию. Она лишь участвует в разработке механизма специальных обязательств на рынке электроэнергии.