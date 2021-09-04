Стоимость Ethereum ненадолго превысила $4000 на фоне роста популярности NFT

Стоимость криптовалюты Ethereum накануне превысила $4000 на фоне ожидаемого в течение месяца крупного обновления, а также растущего спроса на невзаимозаменяемые токены (NFT).

Источник: coindesk.com

Вторая по величине криптовалюта в пятницу подорожала почти до $4027, приблизившись к максимальной цене, зафиксированной в мае. По достижении психологической отметки цифровой актив всё же несколько упал в цене. С конца июля криптовалюта подорожала более чем на 50 %, что связывается с хардфорком London и, в частности, предложением EIP-1559.

Другими факторами роста называются неугасающий интерес к децентрализованным финансовым сервисам (DeFi) и NFT — последние чаще всего используют сеть Ethereum. Популярность NFT постоянно растёт: так, крупный маркетплейс OpenSea продемонстрировал 10-кратный рост продаж в августе по сравнению с июльскими показателями.

Впрочем, и другие цифровые активы также растут. Седьмая по величине криптовалюта Solana за неделю подорожала на 68 %, Polkadot прибавила в цене 27 % (по данным Coingecko). Общая капитализация криптовалютного рынка достигла отметки в $2,36 трлн, хотя по данным на 20 июля данный показатель был всего $1,24 трлн.

«Прорыв Ethereum продолжался всю ночь до уровней, которые в последний раз наблюдались в мае, и каскадом распространился на Cardano, Ripple и Polkadot», — заявила накануне Марта Рейес-Халме (Martha Reyes-Hulme), представитель биржи Bequant.

Биткоин не смог достичь показателей роста своих младших конкурентов, хотя продолжил демонстрировать положительную динамику, снова пробив отметку в $50 тыс. в четверг. С тех пор он относительно стабилизировался на этом уровне, проведя до этого около недели ниже данной отметки. Эксперты верят, что в перспективе крупнейший криптоактив всё-таки сможет вернуться в апрельскому максимуму и подорожать до $60 тыс.



