Бевз ушел. Нацбанк ищет директора департамента лицензирования

Национальный банк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора департамента лицензирования. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Бевз ушел. Нацбанк ищет директора департамента лицензирования

Старт конкурса

Конкурсный отбор стартовал 2 сентября. Срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней — до 15 сентября 2021 включительно.

Департамент лицензирования входит в вертикаль подчинения «пруденциального надзора».

Предыстория

1 сентября Александр Бевз завершил работу в должности директора департамента лицензирования НБУ по собственному желанию.

30 июня департамент лицензирования НБУ в полном составе подал заявления об увольнении. Руководитель департамента Александр Бевз и восемь его коллег мотивировали это отсутствием прозрачности и автономии, а также концентрацией одобрения решений в «одних руках».

Впоследствии 8 из 9 работников лицензирования отложили дату увольнения с 16 июля на 1 сентября из-за летних отпусков.

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