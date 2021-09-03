Арест объектов и лишение свободы. В Раде зарегистрирован законопроект о нарушениях в строительной сфере

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Арест объектов и лишение свободы. В Раде зарегистрирован законопроект о нарушениях в строительной сфере
Фото: news.dtkt.ua

Что известно о законопроекте

Документ предусматривает привлечение нарушителей к уголовной ответственности. В частности, существенно дополнены нормы Уголовного кодекса Украины в части самовольного завладения земельного участка и самовольного строительства.

Усилена ответственность за незаконный захват земель историко-культурного назначения, самовольное строительство с нарушением целевого назначения земельного участка и тому подобное.

За незаконное строительство, что создало опасность или привело к тяжелым технологическим авариям или экологическим катастрофам, гибели или массовому заболеванию населения, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Предусмотрен временный арест объектов незаконного строительства (статья 266). Арест предусматривает временное лишение возможности их отчуждения, пользования и распоряжения такими объектами и будет действовать до выполнения постановления об административном правонарушении в сфере градостроительной деятельности. Это сделает невозможным дальнейшее использование, эксплуатацию, строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, демонтаж или снос и любые другие действия с такими объектами.

Арест будут осуществлять должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами органов местного самоуправления или исполнительными органами, исполняющими их полномочия.

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