Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых

Погода в этом году способствовала производителям зерна.

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых
Фото: seanews.ru

В Украине собрали рекордный урожай ранних зерновых культур - 44,8 млн тонн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", - цитирует министра его пресс-служба.

Не так давно Украина собирала меньше зерна за весь год. Например, в 2010 году весь урожай составлял менее 40 млн тонн.

Пшеницы намолочено 32,8 млн тонн, ячменя - 10,1 млн тонн, гороха - 570 тыс. тонн.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль нашего государства в глобальной продовольственной безопасности. Агросектор может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины" , - подытожил министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Несколько дней назад в интервью изданию "Парламент" глава Укргидрометцентра Николай Кульбида предположил, что в этом году Украина будет иметь "наибольший урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси".

Напомним, что в 2020 году в Украине из-за засухи и COVID-19 собрали на 10 млн тонн меньше зерна, чем в позапрошлом году. Урожай составил примерно 65 млн тонн.

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