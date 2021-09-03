Китайские власти "уговорили" Alibaba: компания пожертвует $15,5 млрд на программу «Совместного процветания»

Alibaba Group Holding Ltd. обязалась в течение следующих пяти лет пожертвовать 100 млрд юаней (около $15,5 млрд) на воплощение в жизнь видения Си Цзиньпина о «Совместном процветание», пишет Bloomberg.

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Вторая по величине компания Китая распределит средства между 10 инициативами, от инвестиций в технологии до поддержки малого бизнеса, сообщает близкое к власти КНР издание Zhejiang Daily.

Пресс-секретарь Alibaba подтвердил эту информацию, не вдаваясь в детали. Это почти не повлияло на акции компании на Нью-Йоркской бирже.

Сезон благотворительности

Alibaba — не первая из крупных китайских компаний, пообещавшая поделиться частью состояния, заработанного во время десятилетнего бума мобильного интернета. Pinduoduo Inc., коммерческая платформа, конкурирующая с Alibaba, пообещала пожертвовать следующие $1,5 млрд своей прибыли на благосостояние фермеров.

Tencent Holdings Ltd., крупнейшая компания Китая, пообещала увеличить количество средств, направленных на социальные программы в $ 15 млрд.

В то же время растет число миллиардеров, жертвующих огромные суммы на самые разнонаправленные инициативы. Эта неожиданная щедрость совпадает по времени с усилением контроля над крупнейшими китайскими корпорациями, от Tencent до Alibaba, которая получила штраф в $2,8 млрд, якобы за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке.

Что говорят аналитики

По мнению аналитиков Bloomberg, пожертвование в $15,5 млрд может показаться значительным, но на самом деле не сильно повлияет на объем продаж и доходы компании.

Сумма, которую планируется использовать до 2025 года, составляет лишь 31% текущего остатка денежных средств Alibaba и позволяет догнать Tencent, который присоединился к кампании ранее.