Часть заправок "БРСМ-Нафта" приостановила работу из-за обысков
Налоговая милиция наведалась на два нефтехранилища компании.
Шесть заправок сети "БРСМ-Нафта" в Киеве приостановили работу вследствие обысков Государственной фискальной службы.
В компании заявили, что постановление на проведение обысков вынес Святошинский районный суд. Киева, однако ДФС использует их для блокировки хозяйственной деятельности.
Между тем ДФС сообщила, что обыски "на автозаправочных станциях одной из известных сетей" связаны с продажей фальсификата.
"Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины. По результатам следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища. Реализация некачественного горючего на этих АЗС остановлена", - говорится в сообщении ДФС.
Параллельно фискальная служба сообщила о разоблачении в Харьковской области компании, которая осуществляла незаконное производство горюче-смазочных материалов и уклонялась от уплаты налогов и сборов.
"Должностные лица общества, не имея никаких разрешительных документов, организовали схему поставок контрафактного сжиженного газа из РоSSии, якобы для бытовых нужд населения, затем перерабатывали в автогаз на НПЗ, и в дальнейшем реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей" , - говорится в сообщении.
По данным профильного издания enkorr, это также хранилище "БРСМ-Нафта". Следственные действия проходили на ГНС "Волчанск", принадлежащей ООО "Катм Групп", входящей в орбиту "БРСМ".
ДФС сообщила, что во время обыска было обнаружено 33 млн литров фальсификата на сумму около 58 млн грн, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, товарно-транспортные накладные, печати, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.