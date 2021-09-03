Часть заправок "БРСМ-Нафта" приостановила работу из-за обысков

Шесть заправок сети "БРСМ-Нафта" в Киеве приостановили работу вследствие обысков Государственной фискальной службы.

В компании заявили, что постановление на проведение обысков вынес Святошинский районный суд. Киева , однако ДФС использует их для блокировки хозяйственной деятельности.

Между тем ДФС сообщила, что обыски "на автозаправочных станциях одной из известных сетей" связаны с продажей фальсификата.

"Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины. По результатам следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища. Реализация некачественного горючего на этих АЗС остановлена", - говорится в сообщении ДФС.

Параллельно фискальная служба сообщила о разоблачении в Харьковской области компании, которая осуществляла незаконное производство горюче-смазочных материалов и уклонялась от уплаты налогов и сборов.

"Должностные лица общества, не имея никаких разрешительных документов, организовали схему поставок контрафактного сжиженного газа из РоSSии, якобы для бытовых нужд населения, затем перерабатывали в автогаз на НПЗ, и в дальнейшем реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей" , - говорится в сообщении.

По данным профильного издания enkorr, это также хранилище "БРСМ-Нафта". Следственные действия проходили на ГНС "Волчанск", принадлежащей ООО "Катм Групп", входящей в орбиту "БРСМ".

ДФС сообщила, что во время обыска было обнаружено 33 млн литров фальсификата на сумму около 58 млн грн, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, товарно-транспортные накладные, печати, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.