В США обвиняют биржу BitConnect в мошенничестве с биткоинами на $2 миллиарда

В США власти обвиняют биржу BitConnect в мошенничестве с биткоинами. Владельцы компании якобы обманули инвесторов на $2 миллиарда. Об этом сообщает «Бизнес Цензор».

В США обвиняют биржу BitConnect в мошенничестве с биткоинами на $2 миллиарда
Фото: The Wall Street Journal

За BitConnect взялась SEC

Сейчас дело дошло до суда — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала соответствующий иск на компанию BitConnect, зарегистрированной в офшорах. Платформа, вероятно, причастна к одной из крупнейших афер с криптовалютой.

Обвиняют основателя

SEC обвиняет непосредственно основателя Сатишу Кумбхани в мошенничестве.

Организатором схемы является гражданин США Гленн Аркаро, который уже признал себя виновным в растрате денежных средств американских инвесторов.

Схема мошенничества

Согласно материалам расследования, BitConnect продала цифровые активы в 2016 году за биткоины.

Компания обещала генерировать денежные средства через торговлю вложенными биткоинами. Прибыль должны были распределять между инвесторами за счет выплаты процентных платежей.

Однако, как выяснила SEC, BitConnect вместо этого биткоины забрали участники схемы, в том числе и основатель.

Основателя BitConnect разыскивают

Во время совершения мошенничества Кумбхани жил в Индии. Следствие не знает где он находится сейчас.

При этом SEC указывает, что компания возместила средства ряду инвесторов за счет вложений новых инвесторов, однако многие люди потеряли почти все свои вложения, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на копию искового заявления.

Промоутеры мошеннической схемы получали комиссионные

Всего в BitConnect инвестировали несколько тысяч человек. Аркаро создал сеть из промоутеров программы BitConnect в США, которые рекламировали ее через видеоролики на YouTube и получали комиссионные за привлечение денежных средств в компанию.

Объем комиссионных и иных платежей, полученных Аркаро и его компанией, составил более $ 24 млн, отмечает SEC.

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