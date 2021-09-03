Главные события на фондовых биржах за 2 сентября: Рынок растет — S&P 500 обновил максимумы

В четверг американский фондовый индекс S&P500 вырос на 0,28%, закрывшись по итогам дня на отметке 4536 пунктов.

Среди крупнейших компаний США , лидерами роста вчера стали акции компании Exxon Mobil, выросшие на 2,4%, и акции компании Pfizer, прибавившие за день 1,7%.

Аутсайдерами стали акции компании Visa, упавшие на 2,5%, и акции Mastercard Incorporated, снизившиеся на 2,3%.

Рынок труда

Вчера вышли недельные данные по рынку труда США . Согласно им, на предыдущей неделе число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 340 тысяч, что стало минимальным числом с начала пандемии. Эксперты в среднем ожидали цифру равную 345 тысячам заявок. Неделей ранее их количество составило 354 тысячи заявок.

Данная новость была знаковой, но в целом, рынок США вчера провел в боковой динамике. Однако его близость к максимальным значениям привела к тому, что даже незначительные колебания рынка вверх, вновь позволили индексу S&P 500 обновить свои максимумы.

Инвесторы на рынке ждут официальный месячный отчет по занятости в США за август, который будет опубликован сегодня, поэтому не проявляют большой активности.

Однако стоит заметить, что реакция рынка на данные по занятости может быть двоякой. Плохие цифры, скорее всего будут восприняты как проблемы из-за распространения штамма «дельта», но в то же время они поддержат мнение о том, что ФРС из-за этого будет более сдержан в вопросе сокращения свой программы по количественному смягчению.

С другой стороны, хорошие цифры могут быть интерпретированы как признак силы американской экономики. И в том и в другом случае, ничто не мешает рынку интерпретировать почти любые данные как повод для роста.

Прогноз

Для динамики рынка, негативный окрас статистических данных за август может приобрести только 14 сентября, когда выйдут данные по инфляции за прошлый месяц. Но до этого у рынка есть еще много времени.