Выдал кредитов «своим» фирмам на полмиллиарда. В Украине будут судить экс- руководителя банка

В Украине экс-руководитель одного из коммерческих банков выдавал кредиты подконтрольным предприятиям и перекрывал этими деньгами другие кредиты. Чиновника подозревают в растрате почти полмиллиарда гривен. Об этом сообщает Офис генпрокурора .

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Его дело уже передали в суд. Название банка в прокуратуре не сообщают.

Схема

По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору с должностными лицами финучреждения в течение 2014 растратил 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования.

Впоследствии часть средств — 174,5 млн грн он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Что ему грозит

Его действия квалифицировали по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.