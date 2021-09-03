Си Цзиньпин объявил о планах создать Пекинскую фондовую биржу
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай создаст фондовую биржу в Пекине, передает агентство Reuters. По его словам, она станет основной площадкой для малых и средних предприятий, ориентированных на инновации. Об этом пишет РБК.
Что известно о создании
«Мы продолжим поддерживать развитие малых и средних предприятий, стимулируемое инновациями, углубляя реформу „третьей новой площадки“ и создавая Пекинскую фондовую биржу в качестве основной платформы для обслуживания ориентированных на инновации малых и средних предприятий», — сказал он.
Си Цзиньпин не назвал дату запуска новой биржи или другие подробности. В Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая заявили, что создание Пекинской фондовой биржи поможет углубить структурные реформы в сфере финансового обеспечения и улучшить системы рынка капитала.
«Третья новая площадка» — это китайская Национальная биржа акций и котировок (NEEQ), на которой размещаются малые и средние предприятия. Появилась в январе 2013 года. Как отмечает Xinhua, это более простой канал финансирования для малого бизнеса, так как процедура листинга на этой бирже проще, а затраты на размещение — меньше.
Напомним
Две главные биржи Китая — Шанхайская и Гонконгская. В 2019 году Китай запустил в Шанхае новую биржу под названием STAR Market, чтобы предоставить больше финансирования технологическим компаниям.
В марте Reuters со ссылкой на источники писал, что в КНР рассматривают возможность создать биржу для привлечения китайских компаний, которые торгуются за рубежом.
По словам собеседников агентства, правительство надеется, что новая биржа также привлечет крупные мировые компании, такие как Apple и Tesla, которые могут разместить на этой площадке свои китайские структуры, выделенные в отдельные предприятия.