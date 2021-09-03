Валюты развивающихся рынков растут из-за слабого доллара

В четверг акции развивающихся стран завершат четырехдневную прибыльную серию, поскольку опасения по поводу экономического роста сохраняются, в то время как большинство валют укрепилось по отношению к доллару, колеблющемуся на многонедельных минимумах после разочаровывающих данных о занятости. Об этом пишет Profinance.

Валюты развивающихся рынков растут из-за слабого доллара
Фото: unian.net

Укрепление валют ЕМ (emerging markets)

Курс турецкой лиры вырос на 0,3%. Несколько инвесторов, которые участвовали в телефонной конференции центрального банка в среду, заявили, что это намекает на возможное снижение процентной ставки, и отметили, что регулятор не повторял предыдущие обещания сохранить ставку выше инфляции.

Президент Тайип Эрдоган призвал к сокращению стоимости заимствований, даже несмотря на то, что уровень инфляции соответствует базовой процентной ставке страны в 19%. Данные по инфляции за август будут опубликованы в пятницу, а следующее заседание по ставке состоится 23 сентября.

Лира достигла почти четырехмесячного максимума, прежде чем упала. В этом году она упала на 10%, но выросла в среду, когда сильные данные по ВВП повысили настроения. JPMorgan, Goldman Sachs и Credit Suisse повысили свои прогнозы экономического роста Турции на 2021 год после публикации отчета, но Citi увидел проблемы впереди.

Акции развивающихся стран достигли шестинедельного максимума, а затем торговались без изменений, поскольку рост на многих азиатских биржах, включая Shanghai Composite и акции Гонконга, компенсировал убытки в других странах.

Акции ЮАР потеряли 0,4%, в то время как ранд достиг месячного максимума, продолжая рост девятую сессию подряд — это самый продолжительный такой рост с декабря 2010 года. Он должен вырасти примерно на 6,8% за последнюю серию укрепления.

«Ранд движется в зону перекупленности, но мы вряд ли сможем добиться значительной коррекции до выхода данных по занятости и безработице в США в пятницу», — сказал валютный стратег-аналитик TreasuryONE. Андре Сильерс.

Перуанские облигации оказались в центре внимания после того, как рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Перу на одну ступень до «Baa1» поздно вечером в среду, сославшись на «постоянно поляризованную и раздробленную политическую среду», влияющую на возможности принятия решений. Рейтинговое агентство изменило прогноз с негативного на стабильный.

Польский злотый вырос, оставаясь около двухмесячного максимума в преддверии заседания Верховного суда в четверг, на котором можно будет опубликовать руководство по рассмотрению дел, связанных с кредитами в иностранной валюте. Но аналитики говорят, что разногласия по поводу того, были ли некоторые из судей назначены незаконно, означают, что окончательное решение маловероятно.

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